Путин: западные банки задерживают оплату российских энергоносителей

Банки из недружественных стран задерживают платежи за российские энергоносители. Об этом на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия намерена еще больше увеличить долю расчетов в национальных валютах за экспорт. В том числе стратегической задачей он назвал перевод на рубли валютного рынка в системе внешней торговли.

«Наблюдаются сбои в оплате поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, чтобы постепенно уходить от доллара и евро», — заявил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей отразятся на всей мировой экономике, а цены на топливо вырастут в несколько раз.

Путин добавил, что эти последствия осознают и сами партнеры из недружественных стран. Но при этом они не оставляют заявления об отказе от поставок из России, чем дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан.

Президент заявил, что если поставки энергоносителей за рубеж сократятся, то нужно увеличить обеспечение внутреннего рынка с последующим снижением цен.



«Россия должна руководствоваться сейчас и на годы вперед собственными интересами — это устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, развитие глубокой переработки нефти и газа, диверсификация экспортных поставок», — добавил Путин.



Он подчеркнул, что необходимо создать инфраструктуру для экспорта энергоносителей в восточном и южном направлениях, чтобы расширить географию поставок.

«Будем исходить из того, что в перспективе поставки в западном направлении будут сокращаться», — сказал президент.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе контрактов на поставку газа недружественным странам на рубли. Покупатели должны открыть в российском банке специальные счета, через которые начнут проводить оплату за поставку энергоносителей в валюте, а кредитное учреждение переведет ее в рубли. Как пояснил, что представитель Кремля Дмитрий Песков, первая оплата в рублях за российский газ начнется с середины апреля.

По данным СМИ, Еврокомиссия после изучения указа президента России заявила, что такой способ оплаты нарушает введенные санкции. В Брюсселе заявили, что транзакции окажутся под контролем российского банка, который сможет регулировать обменный курс в свою пользу.