Путин: Запад запрещает все русское, но в России нет места этнической нетерпимости

Президент России Владимир Путин отметил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Однако в России подобного произойти не может.

«На Западе запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно — у нас нет места этнической нетерпимости», — заявил Путин на встрече с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

Глава государства надеется, что правда «пробьет себе дорогу» через российскую культуру, а образование и искусство будут сеять «умное, доброе, вечное», процитировал Путина ТАСС.

Он напомнил об уличном художнике в Неаполе, который недавно нарисовал на стене дома портрет «ныне отмененного или отменяемого на Западе» русского писателя Федора Достоевского.

«Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу», — подчеркнул российский лидер.

Также президент сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.