Власть 22 марта 2023, 17:26 Путин заметил отсутствие артиста балета Полунина на награждении в Кремле Президент Путин заметил отсутствие артиста балета Полунина на вручении наград в Кремле Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин заметил, что артиста балета Сергея Полунина, который удостоился премии для молодых деятелей искусства, нет на награждении в Кремле. Текстовая трансляция мероприятия есть на сайте Кремля.

Глава государства вручил президентские премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры за 2022 год в преддверии Дня работника культуры — 25 марта.

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Собираясь вручить награду Полунину, Путин назвал его молодым, но уже признанным мастером, «вписавшим свои страницы в мировую историю хореографии».

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«Только что-то я его не вижу», — добавил президент.

Он отметил, что артист балета активно поддерживает юных талантливых танцоров и помогает их становлению — и как глава севастопольской Академии хореографии, и в рамках своего благотворительного фонда.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, некоторые артисты не смогли явиться на награждение из-за работы.