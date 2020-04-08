Путин: дополнительные аппараты ИВЛ и реанимобили поступят в регионы в апреле

Эти деньги пойдут на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобили и машины скорой помощи, которые будут поступать в регионы уже в апреле.

Кроме того, более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных коек в инфекционных отделениях.

Как сказал глава государства, наращивание медицинских возможностей — сегодня приоритетный вопрос. «Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека», — заявил Путин.

Президент призвал глав регионов действовать профессионально и в сжатые сроки. «Необходимо дорожить временем, каждым днем и каждым рублем, заблаговременно решать организационные вопросы», — подчеркнул Путин.

Также президент поручил сформировать бригады специалистов в больницах, которые перепрофилируются на борьбу с коронавирусом.

Владимир Путин также заявил и о контроле средств со стороны государства. «Предоставляя свободу маневров, мы будем строго спрашивать, оценивать результат по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию специализированной помощи пациентам с тяжелым течением болезни», — заявил президент.

Кроме того, глава государства пообещал медикам выплаты до 80 тысяч рублей за работу в разгар пандемии.