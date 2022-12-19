Власть 19 декабря 2022, 07:19 Путин заявил участникам молодежного форума, что все перемены в мире пойдут на пользу Президент Путин заявил, что перемены в России и мире приведут к лучшему Пресс-служба Кремля

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Кардинальные перемены произошли не только в России, но и других странах мира. Президент России Владимир Путин сказал участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи, что они к лучшему. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

«Меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — заявил он.

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Президент выразил надежду на то, что своими поступками, решимостью и открытостью намерений Россия сделает мир более справедливым — таким, где народы равны, чтят свои корни и знают родной язык.

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Он похвалил участников съезда за то, что меньше чем за год им удалось создать Российское движение детей и молодежи с нуля и объединиться. Владимир Путин сказал, что нужно построить его вокруг интересов самих участников, ничего не копировать и сделать участие доступным по всей стране. Движение должно дать возможности для самореализации каждого ребенка и молодого человека, а наставники — поделиться опытом и помочь.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи открылся в московском «Манеже». На него съехались ребята со всей страны, в том числе из Донбасса. Они выбрали название — «Движением первых» — и решили другие оргвопросы.