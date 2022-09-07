Россия утратила доверие к доллару и евро — Путин | 360°

Важное 07 сентября 2022, 09:42 Поделиться Telegram

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Viber Россия утратила доверие к доллару и евро — Путин Президент Путин: Россия утратила доверие к евро, доллару и фунтам стерлингов flickr

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Россия потеряла доверие к доллару, фунтам стерлинга и евро. Страна уходит от их использования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ.) Мероприятие проходит во Владивостоке.

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«На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы», — сказал Путин.

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По его словам, страны Запада собственноручно подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. Путин отметил, что это произошло из-за попыток таких государств противостоять ходу истории России.

Президент страны сказал, что сейчас государство шаг за шагом уходит использования таких валют. При этом он назвал доллары, фунты стерлинга и евро ненадежными и компрометирующими самих себя.

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