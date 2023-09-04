Власть 04 сентября 2023, 21:19 Путин заявил об успешной работе российских нефтяных и газовых компаний Владимир Путин: российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно unsplash.com

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Российские газовые и нефтяные компании чувствуют себя уверенно, несмотря на санкции и враждебные действия ряда государств. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщили «Известия».

Бесконечные и незаконные ограничения со стороны других стран не оказали влияния на отечественный ТЭК, отметил Путин. Компании продолжают развиваться, а также успешно решать стоящие перед ними задачи. Речь идет в том числе о внешней торговле, подчеркнул глава государства.

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«Российский ТЭК — наши нефтяные, газовые компании — в целом чувствуют себя уверенно», — заявил Путин.

Россия была и остается надежным поставщиком газа и намерена обеспечивать голубым топливом Турцию и третьи страны, сообщил российский лидер по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры лидеров двух стран состоялись 4 сентября.