Путин заявил об усилиях по переходу стран СНГ к расчетам в нацвалюте | 360°

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Путин заявил об усилиях по переходу стран СНГ к расчетам в нацвалюте

Президент РФ Путин: СНГ принимает усилия для перехода к расчетам в нацвалюте

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Энергичные усилия в данный момент принимаются для перехода стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на расчеты в национальных валютах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он рассказал об активизации совместной деятельности по укреплению финансового и технологического суверенитета, по импортозамещению.

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«В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты», — сказал он на саммите Содружества в Астане. Его процитировал ТАСС.

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Российский лидер отметил, что экономические обмены со странами СНГ расширяются, несмотря на санкции. По его словам, в первом полугодии товарооборот увеличился на 7%.

Президент России призвал по максимально использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве Содружества Независимых Государств.

Владимир Путин

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