Путин заявил об угрозе получения криминалом оружия через черный рынок Украины | 360°

26 октября 2022, 15:39
Путин заявил об угрозе получения криминалом оружия через черный рынок Украины
Президент России Путин предупредил страны СНГ об опасности черного рынка оружия на Украине
Передача Западом Украине больших объемов оружия привела к созданию черного рынка, который контролируют трансграничные преступные группировки, перевозящие контрабандой оружие в другие страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
Российский лидер особо подчеркнул, что речь идет об опасности не только распространения незаконного огнестрельного оружия.
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«Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов», — подчеркнул Путин.
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О формировании на Украине черного рынка, через который преступные группировки получают оружие и боеприпасы, ранее заявил Европол.
По данным ведомства, есть большие риски передачи различных видов вооружения группировкам, действующим в Евросоюзе. На границе с Украиной уже нашли несколько тайников для контрабандных поставок боевого оружия и различных снарядов.
Директор Европола Катрин де Болле заявила, что есть риск повторения ситуации, которая наблюдалась после распада Югославии. На Балканском полуострове тогда шли боевые действия — и оружие тех дней до сих пор используют различные криминальные группировки.
Контрабанда
Оружие
Владимир Путин
Украина
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