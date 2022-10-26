Путин заявил об угрозе получения криминалом оружия через черный рынок Украины | 360°

Власть 26 октября 2022, 15:39 Путин заявил об угрозе получения криминалом оружия через черный рынок Украины Президент России Путин предупредил страны СНГ об опасности черного рынка оружия на Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Передача Западом Украине больших объемов оружия привела к созданию черного рынка, который контролируют трансграничные преступные группировки, перевозящие контрабандой оружие в другие страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

Российский лидер особо подчеркнул, что речь идет об опасности не только распространения незаконного огнестрельного оружия.

Реклама

«Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов», — подчеркнул Путин.

Реклама

О формировании на Украине черного рынка, через который преступные группировки получают оружие и боеприпасы, ранее заявил Европол.

По данным ведомства, есть большие риски передачи различных видов вооружения группировкам, действующим в Евросоюзе. На границе с Украиной уже нашли несколько тайников для контрабандных поставок боевого оружия и различных снарядов.

Директор Европола Катрин де Болле заявила, что есть риск повторения ситуации, которая наблюдалась после распада Югославии. На Балканском полуострове тогда шли боевые действия — и оружие тех дней до сих пор используют различные криминальные группировки.