Путин заявил об отсутствии угрозы свободе слова в России
Президент Путин: России угрожает безответственность за слова, а не отсутствие свободы слова
Угроза сокращения свободы в России отсутствует, есть лишь угроза безответственности за сказанное. Об этом заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
Позицию главы государства привела газета «Известия».
В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что свободе слова в стране не угрожает расширение списка иноагентов среди СМИ. Ранее он пояснял, что закон об иноагентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства. его приняли в 2017 году в ответ на действия Соединенных Штатов.
На первой неделе октября Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов еще девять журналистов и три компании.