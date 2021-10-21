Путин заявил об отсутствии угрозы свободе слова в России

Угроза сокращения свободы в России отсутствует, есть лишь угроза безответственности за сказанное. Об этом заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

Позицию главы государства привела газета «Известия».

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что свободе слова в стране не угрожает расширение списка иноагентов среди СМИ. Ранее он пояснял, что закон об иноагентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства. его приняли в 2017 году в ответ на действия Соединенных Штатов.

На первой неделе октября Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов еще девять журналистов и три компании.