Власть 13 февраля 2023, 16:45 Путин заявил об отсутствии противоречий с КПРФ Путин: противоречий по теме обороны и безопасности с КПРФ нет РИА «Новости»

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КПРФ вносит большой вклад в политическую дискуссию, но никаких противоречий с партией по темам безопасности и обороны никогда не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем партии Геннадием Зюгановым. Видео беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

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Глава государства отметил, что КПРФ также вносит вклад в поиск приемлемых и рациональных решений для развития страны, в сфере экономики, социальной сфере и многих других.

«В сфере обороны и безопасности у нас вообще никогда не было никаких противоречий. По-моему, наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Путин.

По его мнению, в нынешних условиях этот диалог стал еще более востребованным. Зюганов в ответ заметил, что КПРФ дорожит сложившемся каналом коммуникации. Отдельно он обратил внимание, что на инициативы партии всегда откликались.

«Когда против нашей цивилизации, всего русского мира по сути объявлен крестовый поход и новая война, сплоченность всех партий, сил [особенно важна]», — сказал Зюганов.