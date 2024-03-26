Власть 26 марта 2024, 14:50 Путин заявил об отсутствии деприватизации России Путин исключил проведение деприватизации в России РИА «Новости»

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Решения прокуратуры по возвращению в государственную собственность частных активов, купленных с нарушением закона, не являются деприватизацией или огосударствлением российской экономики. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на открытии расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства добавил, что в каждом случае по возвращению нечестно полученных активов сотрудники надзорного ведомства действуют в рамках четко очерченных правовых процедур.

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«Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речи не идет и идти не может», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что прокуроры действуют правильно, когда изымают активы, которые используются во вред стране и попали в частные руки с нарушением закона.

«В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур», — добавил Путин.

Президент отметил, что необходимо жестко пресекать злоупотребления сотрудников прокуратуры и других правоохранительных органов в давлении на бизнес, а также случаи выступлений на одной из сторон в спорах хозяйствующих субъектов.

В конце февраля этого года Генеральная прокуратура через Арбитражный суд Свердловской области добилась возвращения в собственность государства предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

По версии ведомства, владелец компании Юрий Антипов приватизировал предприятия без разрешения правительства, а заводы перешли под контроль представителей недружественных стран, которые получают продукцию по заниженным ценам.

В пресс-службе ЧМЭК заявили, что приватизация прошла в рамках действующего 30 лет назад законодательства, а резидентами недружественных стран Генпрокуратура посчитала иностранных покупателей продукции предприятий, с которыми также сотрудничают другие металлотрейдеры.

Суд эти аргументы не удовлетворили и все имущество взяли под арест. Обжалование решения к результатам также не привело и теперь фирма подала кассацию.