Путин заявил об отказе Украины идти на мирное решение по Донбассу

Россия по разным каналам предлагала властям Украины мирно решить вопрос с республиками Донбасса, но Киев на это не пошел. Терпеть дальнейшее многолетнее издевательство над мирными жителями больше было нельзя. С таким заявлением на совещании по социально-экономическому развитию регионов выступил президент России Владимир Путин.

Путин добавил, что дальнейшее наступление украинских войск на Крым, ДНР и ЛНР было только вопросом времени. Россия это предотвратила.

«Главная цель действий России — это помощь нашим людям в Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами — блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались настоящему геноциду», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что Киев на протяжении восьми лет саботировал взятые на себя Минские соглашения, а в конце прошлого года публично отказался от их выполнения.

Поэтому шансов на мирное урегулирование конфликта не было. Путин подчеркнул, что если бы российская армия вошла только в Донбасс, то там бы появилась новая линия фронта, а конфликт принял бы затяжной характер. В результате войска НАТО оказались бы в непосредственной близости от российских границ.

Вооруженные силы России с конца февраля проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Такой приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик помочь в обеспечении безопасности мирного населения. Министерство обороны России заявило, что применяет только высокоточное оружие, нанося удар по военной инфраструктуре Украины.