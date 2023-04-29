Власть 29 апреля 2023, 01:57 Путин заявил об отказе России следовать правилам Запада Путин: Россия не будет следовать правилам, которые пытается навязать Запад РИА «Новости»

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Россия не будет соблюдать правил, которые Запад пытается навязать международному сообществу. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, его слова привел ТАСС.

Глава государства указал на попытки «бывших партнеров в некоторых странах» заставить остальные государства следовать в фарватере своих взглядов. По его словам, это ведет к разрушению правовой базы и каналов для ведения диалога.

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«Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их правилам тоже не собираемся», — отметил Путин.

Он также напомнил о возросшей интенсивности международных контактов, в том числе по линии парламента России.

На заседании Совета законодателей Путин также заявил, что планам западных стран загнать Россию в самоизоляцию не суждено было сбыться. Глава государства добавил, что Россия готова и дальше работать с международными партнерами.

Президент заверил, что многочисленные встречи законодателей со своими коллегами из других стран будут содействовать укреплению связей между государствами и приведут к росту взаимного доверия.