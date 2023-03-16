Власть 16 марта 2023, 21:08 Путин заявил об особых отношениях России и Южной Осетии Путин: отношения России и Южной Осетии носят особый характер РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер и развиваются по всем направлениям. Об этом глава государства сообщил на встрече с югоосетинским коллегой Аланом Гаглоевым, сообщило радио «Sputnik. Южная Осетия».

На данный момент в Кремле проходит встреча двух лидеров. Это их первые переговоры после избрания Гаглоева президентом Южной Осетии.

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«Не буду характеризовать отношения Южной Осетии и России — они носят особый характер. У нас развиваются отношения по всем направлениям. Товарооборот между странами вырос на 12 процентов. Это хороший показатель», — сказал Путин.

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Он добавил, что рад познакомиться с новым коллегой. По словам главы российского государства, между республиками развиваются все принятые совместные программы. Это касается инвестиций, экономики, финансовой помощи и кредитов. Путин обратил внимание, что в республике расквартирована четвертая российская военная база. В этом контексте между странами налажено тесное взаимодействие между силовыми структурами.

Ранее глава министерства иностранных дел республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым заявил, что Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с российскими регионами. В 2022 году страны подписали программу социально-экономического развития республики на 2022–2025 годы.