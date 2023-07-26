Власть 26 июля 2023, 21:29 Путин заявил об особом статусе отношений между Россией и Египтом РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси отметил особенный характер отношений между двумя странами и «мощные проекты», которые нормально развиваются. Об этом сообщил ТАСС.

«За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент», — заявил Путин.

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Глава государства объяснил, что у Москвы и Каира осуществляются мощные проекты в энергетической сфере, в том числе идет развитие строительства атомной электростанции.

Также Путин выразил благодарность египетскому лидеру за участие в саммите Россия — Африка. По словам российского президента, ас-Сиси руководит проектом по экономическому развитию Африки и «по этому направлению будет о чем поговорить».

Ранее Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают ради взаимных интересов, а не дружат против кого-то. По его словам, «хороший участник БРИКС» быстро выполняет все обязанности перед банком.