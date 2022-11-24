Власть 24 ноября 2022, 12:31 Путин заявил об особой роли русского языка и литературы в воспитании патриотизма Президент Путин заявил, что русский язык и литература сильно влияют на воспитание молодежи РИА «Новости»

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Владимир Путин направил организаторам, участникам и гостям Международного филологического форума памяти академика РАО Ларисы Вербицкой приветствие. Глава государства подчеркнул, что русский язык и литература серьезно влияют на мировоззрение молодых людей, а также играют большую роль в воспитании патриотизма. Послание президента РФ появилось на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что филологи и дальше будут хранить богатое творческое и научное наследие Вербицкой, а также сделают все возможное для популяризации русского языка, совершенствования его преподавания в школах и высших учебных заведениях.

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«Ведь русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, играют уникальную роль в воспитании таких важных качеств, как патриотизм и гражданственность, чувство личной сопричастности к судьбе Родины», — подчеркнул российский лидер.

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Президент особо выделил личный вклад Вербицкой в развитие высшего образования. По его словам, она считала своим предназначением работу по сбережению русского языка. Вербицкая отстаивала ценности и идеалы русской культуры, подчеркнул глава государства.

Людмила Вербицкая — филолог по образованию, стала ректором СПбГУ в 1994 году, в 2008 году получила должность президента университета.