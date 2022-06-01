Путин заявил об «экстраординарной ситуации» в сфере безопасности

То, что происходит сейчас в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса, представляют собой «экстраординарную ситуацию». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, написала газета «Известия».

Российский лидер отметил, что в стране много проблем, но так было всегда. По его словам, в этом нет ничего необычного, за исключением того, что связано с безопасностью и Донбассом.

«То, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, это, конечно, экстраординарная ситуация», — заявил Путин.

Президент РФ добавил, что есть важные, но все-таки «проходящие» вещи, а есть такие, которыми нужно заниматься постоянно, несмотря ни на что.

Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».