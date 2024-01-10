Власть 10 января 2024, 13:33 Путин заявил об активном развитии российской бюджетной системы Путин: Силуанов доложил, что бюджетная система России чувствует себя уверенно РИА «Новости»

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Российская бюджетная система «чувствует себя уверенно», заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. Он уточнил, что «только что» закончил разговор с министром финансов Антоном Силуановым.

«Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно», — подчеркнул глава государства.

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С 1 января 2024 года в России увеличились пенсии по возрасту на 7,5%. Минимальный размер оплаты труда проиндексировали на 18,5% — он достиг 19 242 рублей. Размер прожиточного минимума вырос на 1078 рублей, до 15 453.

На пресс-конференции и прямой линии в декабре 2023-го Владимир Путин рассказал про увеличение зарплат россиян в среднем на 8%, реальных располагаемых доходов — на 5%. Уровень безработицы в стране к концу прошлого года уменьшился до 2,9%. Путин отметил, что такого показателя удалось достичь впервые.