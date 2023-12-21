21 декабря 2023, 15:34
Путин заявил об адаптации экономики к новым условиям
Путин: российская экономика завершила период адаптации к новым внешним условиям
Период адаптации российской экономики к новым внешним условиям завершился. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что сильнее всего это видно на изменениях, которые произошли в бизнес-секторе.
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«Наши компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих в том числе на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что российский бизнес создал новые рабочие места с хорошими зарплатами. Он добавил, что это главный шаг к построению экономики квалифицированных кадров, которые получают хорошие деньги.
«В этом ключ к повышению доходов граждан и борьбе с бедностью. Но мы здесь уже добились определенных результатов. В 2023 году будет исторический минимум [уровня бедности]», — подчеркнул Путин.
О росте зарплат Россиян президент России Владимир Путин уже говорил в ходе прямой линии. Он отметил, что средний рост выплат по всей стране по итогам года увеличился на 8%. Кроме того, с 1 января 2024 года до 19 242 рублей увеличится МРОТ.
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