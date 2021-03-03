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    03 марта 2021, 14:14

    Путин заявил о желании россиян увидеть более эффективную работу МВД

    Наза Салех Захи

    Жители России ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от Министерства внутренних дел Такое заявление президент Владимир Путин сделал на расширенной коллегии МВД. «360» ведет прямую трансляцию заседания на YouTube.

    Путин заявил о желании россиян увидеть более эффективную работу МВД

    По словам Путина, нужно особое внимание уделить борьбе с экстремизмом. В частности, нельзя допустить распространения национализма и ксенофобии.

    «Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил важность борьбы с пьянством за рулем и людьми, превышающими скоростной режим. Нужно сделать все, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших. Особое внимание надо уделить безопасности пешеходов.

    Российский лидер пообещал, что государство обеспечит безопасность сотрудников правоохранительных органов и их семей. По его мнению, в 2020 году органы внутренних дел «в целом успешно решали поставленные задачи».