Путин заявил о желании россиян увидеть более эффективную работу МВД

Жители России ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от Министерства внутренних дел Такое заявление президент Владимир Путин сделал на расширенной коллегии МВД. «360» ведет прямую трансляцию заседания на YouTube.

По словам Путина, нужно особое внимание уделить борьбе с экстремизмом. В частности, нельзя допустить распространения национализма и ксенофобии.

«Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал глава государства.

Кроме того, он отметил важность борьбы с пьянством за рулем и людьми, превышающими скоростной режим. Нужно сделать все, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших. Особое внимание надо уделить безопасности пешеходов.

Российский лидер пообещал, что государство обеспечит безопасность сотрудников правоохранительных органов и их семей. По его мнению, в 2020 году органы внутренних дел «в целом успешно решали поставленные задачи».