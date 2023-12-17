Важное 17 декабря 2023, 11:18 Путин заявил о заинтересованности России в развитии отношений с НАТО Kremlin Pool,/via Global Look Press

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Россия заинтересована в развитии отношений с со странами Североатлантического альянса. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — указал российский лидер.

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Он назвал «полной чушью» предположения президента США Джо Байдена о том, что Россия захочет воевать с НАТО, если не остановить ее на Украине. По словам Путина, Байден не может не понимать, что у России нет ни экономического, ни геополитического, ни военного резона для подобных действий. Владимир Путин предположил, что американский лидер делает подобные заявления, чтобы оправдать свою ошибочную политику в отношении России.

В то же время президент России также отметил, что у страны были добрые отношения с Финляндией, пока ее не «затащили» в НАТО. Все территориальные споры давно остались в прошлом, страны развивали сотрудничество в экономической сфере. Теперь же России придется концентрировать рядом с финской границей воинские подразделения.