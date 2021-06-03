facebook_pixel
    03 июня 2021, 16:32

    Путин заявил о выходе экономики из пандемийного кризиса

    Александр Блинов

    Российская экономика выходит из кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Путин заявил о выходе экономики из пандемийного кризиса

    России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на фоне пандемии, указал глава государства.

    «Экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — сказал Путин.

    По его словам, лучшее подтверждение тому — это результаты работы российской экономики. Сложности стране удается преодолевать в том числе благодаря бизнесу, отметил он. Президент РФ добавил, что еще скажет об этом завтра в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в подписании инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ.

    СМИ ранее раскрыли подробности грядущего выступления Путина на форуме. Сообщалось, что президент выступит на пленарном заседании и проведет большой разговор с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также глава государства пообщается с бизнесменами и инвесторами.