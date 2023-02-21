Власть 21 февраля 2023, 12:58 Путин заявил о времени новых возможностей для России Президент Путин: сейчас время не только новых вызовов, но и новых возможностей РИА «Новости»

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Для России настало время не только новых вызовов, но и новых возможностей, заявил президент Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию он призвал «убрать все межведомственные противоречия».

России удалось преодолеть возникавшие экономические риски, отметил Владимир Путин. По его словам, страна будет расширять внешнеэкономические связи, а ниши ушедших с рынка компаний должны занять отечественные предприятия.

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Будущее РФ зависит от того, как она справится с сегодняшними вызовами, добавил президент. Он подчеркнул, что сейчас наступило время не только новых вызовов, но и новых возможностей. Глава государства призвал убрать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь».

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В России удалось выйти на новый цикл роста экономики, отметил Путин. Он рассказал, что в стране собрали рекордное количество урожая, построили более 100 миллионов квадратных метров жилья, а уровень безработицы снизился.