Путин заявил о возросшей роли женщин в решении мировых проблем

Современные женщины играют важную роль в решении задач, которые стоят перед обществом. С таким заявлением на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сегодня женщины решают задачи экономического развития, проблемы климата, экологии и защиты окружающей среды, а также ищут новые подходы к образованию.

«Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль», — привел слова Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что для женщин надо создавать все условия, чтобы они не оказывались перед выбором между семьей или карьерой. Президент подчеркнул, что значимые для россиян семейные ценности часто вызывают критику от других стран, но именно эти нормативы станут опорой для успешного развития в будущем.

«При абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — заявил президент России.

Третий Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге в минувшую среду, 13 октября. Он получил название «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».