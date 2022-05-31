Путин заявил о возможности решения проблемы аварийного жилья

В России есть все возможности для того, чтобы решить проблему аварийного жилья, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер затронул вопрос расселения аварийного фонда в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стенограмму беседы опубликовали на сайте Кремля.

Аварийное жилье — один из тех вопросов, который требует повышенного внимания, сказал Путин.

«Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет. Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть», — заявил президент РФ.

Российский лидер попросил главу Бурятии, чтобы он не забывал уделять этой проблеме внимание и поработал вместе с правительством, добиваясь полного решения вопроса.