Путин заявил о востребованности «Российского движения школьников»

Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам V съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Он отметил ее востребованность и масштабность.

«Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на V съезде Общероссийской общественно­государственной детско-юношеской организации „Российское движение школьников“», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что важными общенациональными задачами являются вопросы воспитания детей на основе ценностей патриотизма, уважения к своей культуре. Государство уделяет реализации этих задач приоритетное внимание.

«Отрадно, что в этой масштабной, востребованной работе деятельно участвуют авторитетные общественные организации, какой, без сомнения, является „Российское движение школьников“», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что за прошедшие годы РДШ смогла укрепить свой созидательный, организационный потенциал. Организация привлекла в свои ряды сплоченную команду со всей страны: это и педагоги, и школьники, и родители. Глава государства пожелал участникам V съезда осуществить намеченные планы.