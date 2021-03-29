Путин заявил о важности отражения воли граждан в результатах выборов

Президент России Владимир Путин уверен, что Центризбирком проведет предстоящие выборы в Госдуму на достойном уровне. Глава государства отметил, что результаты выборов должны отражать подлинную волю граждан.

На сайте Кремля в понедельник, 29 марта, опубликовали обращение главы государства к членам ЦИК России состава 2021–2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК РФ.

«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — отметил Путин.

Глава государства уверен, что предстоящие выборы в Госдуму, которые намечены осенью 2021 года, пройдут на достойном уровне благодаря профессионализму Центризбиркома.

Ранеев Кремле заявили, что Владимир Путин не принимал решения о том, чтобы возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму.