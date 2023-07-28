Власть 28 июля 2023, 01:41 Путин заявил о твердой поддержке СВО властями Северной Кореи Путин: поддержка СВО со стороны КНДР подчеркнула решимость противостоять политике Запада РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин впервые поздравил КНДР с днем победы в Корейской войне. В телеграмме он отметил, что северокорейские власти поддерживают проводимую Россией спецоперацию на Украине, что подчеркивает совместную решимость противостоять западной политике. Текст письма опубликовали на сайте Кремля.

«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», — сказал Путин.

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Поздравляя корейский народ с победой, он отметил, что этот опыт боевого братства служит надежной опорой для развития связей между Россией и КНДР во многих сферах: политической, экономической, а также в области безопасности.

Накануне столицу Северной Кореи посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он передал в Пхеньяне северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну личное послание от Путина.