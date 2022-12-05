Власть 05 декабря 2022, 18:34 Путин заявил о ценности поддержки волонтеров участников СВО и их семей Путин заявил об участии волонтеров в сохранении национальной идентичности России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число волонтеров России превысило 21 миллион человек. Это огромная армия, которая помогает семьям военных, отправившихся для участия в специальной военной операции. Об этом в ходе выступления на вручении премии «Мы вместе» заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сегодня российские бойцы выполняют задачи по поддержке Донбасса и освобожденных территорий. Вносят свой вклад в борьбу с украинским неонацизмом.

Реклама

«Сегодня абсолютно востребованной является помощь семьям наших ребят. Их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон», — обратился Путин к собравшимся волонтерам.

Реклама

Президент России подчеркнул, что власти страны сделают все, чтобы поддержать волонтерское движение. Он отметил, что многие участники с началом проведения специальной военной операции по зову сердца, рискуя здоровьем и жизнями отправились на помощь другим людям.

«Имена таких людей должна знать вся страна. И, конечно, они заслуживают самых высоких наград», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что предпочел бы называть участников движения не волонтерами, а добровольцами.

«Это чисто наше — российское. В нем заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения», — отметил глава государства.

Он добавил, что своими решениями и действиями участники волонтерского движения помогли сохранить национальную идентичность России, которая лежит в основе мощи страны.