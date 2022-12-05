05 декабря 2022, 18:34
Путин заявил о ценности поддержки волонтеров участников СВО и их семей
Путин заявил об участии волонтеров в сохранении национальной идентичности России
Число волонтеров России превысило 21 миллион человек. Это огромная армия, которая помогает семьям военных, отправившихся для участия в специальной военной операции. Об этом в ходе выступления на вручении премии «Мы вместе» заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что сегодня российские бойцы выполняют задачи по поддержке Донбасса и освобожденных территорий. Вносят свой вклад в борьбу с украинским неонацизмом.
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«Сегодня абсолютно востребованной является помощь семьям наших ребят. Их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон», — обратился Путин к собравшимся волонтерам.
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Президент России подчеркнул, что власти страны сделают все, чтобы поддержать волонтерское движение. Он отметил, что многие участники с началом проведения специальной военной операции по зову сердца, рискуя здоровьем и жизнями отправились на помощь другим людям.
«Имена таких людей должна знать вся страна. И, конечно, они заслуживают самых высоких наград», — добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что предпочел бы называть участников движения не волонтерами, а добровольцами.
«Это чисто наше — российское. В нем заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения», — отметил глава государства.
Он добавил, что своими решениями и действиями участники волонтерского движения помогли сохранить национальную идентичность России, которая лежит в основе мощи страны.
Волонтеры
Владимир Путин
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