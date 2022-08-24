Путин заявил о трудностях тушения лесных пожаров в Европе

Россия и другие страны Европы этим летом столкнулись с аномальной жарой. Из-за нее во многих государствах начали полыхать пожары, борьба с ними идет сложно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«И у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода. Во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам, и борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это бедствие и Россию», — сказал он на совещании по лесным пожарам, текстовая версия которого появилась на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, в стране всегда уделяется внимание проблеме лесных пожаров. Власти приняли системные решения. Глава государства дал необходимые поручения в связи с этим. По его словам, общая площадь лесных пожаров в России на данный момент оказалась почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

При этом ситуацию в данный момент осложняют аномальные погодные условия в ряде регионов европейской части страны. Прежде всего речь идет о Рязанской области. Доклады о том, что происходит в регионе, поступают регулярно, для тушения огня направили дополнительные группы спасателей и дополнительную технику, отметил президент.