Путин заявил о стремлении Запада сохранить доминирование в мире и паразитировать на других странах

Западные страны пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле и жить по чужим правилам. Запад это делает для сохранения доминирования. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование», — сказал он, обращаясь к участникам и гостям Московской конференции по международной безопасности.

По его мнению, Запад хочет сохранить ту модель, которая дает возможность паразитировать на всем мире. Президент отметил, что для удержания своей гегемонии западным странам нужны конфликты.

«Именно поэтому уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект „анти-России“, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе и тяжелыми», — заявил Путин.

По его словам, российские власти в этих условиях приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом ООН. Целями операции являются обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса от геноцида.