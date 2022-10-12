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Путин заявил о старте строительства газопровода «Силы Сибири — 2» в ближайшее время

Президент Путин заявил о скором старте строительства газопровода «Силы Сибири — 2»

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Президент России Владимир Путин объявил о скором начале строительства газопровода «Силы Сибири — 2». Такое заявление он сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

В частности, речь идет о монгольском участке «Союз Восток», написал ТАСС.

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Путин в своем выступлении уделил особое внимание авариям на «Северных потоках». Произошедшее он назвал актом международного терроризма.

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«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин. Его процитировал RT.

Российский лидер считает, что цель атаки — подорвать энергетическую безопасность целого континента, а также блокировать источники дешевой энергии.

По словам президента, одна из веток «Северного потока — 2» функционирует, поэтому Россия готова с помощью нее возобновить поставки газа в Европу.

Что касается ремонта трубопроводов, это сделать можно, но при условии, что они будут в будущем эксплуатироваться, заключил Путин.

Газ

Владимир Путин

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