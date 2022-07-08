Путин заявил о стабильной ситуации в топливно-энергетическом комплексе

Введенные против России санкции не сказались на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Ситуация там остается стабильной, а в некоторых секторах есть рост. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российской топливно-энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — заявил Путин.

В частности он отметил, что объем добытой нефти с газовым конденсатом в июне достиг 10,7 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей больше, чем в мае.

«В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%. Добыча газа за период с января по май сократилась, но незначительно, всего на 2%», — добавил президент России.

Путин подчеркнул, что в условиях действующих ограничений и рисках введения странами Евросоюза эмбарго на поставки нефти, ключевыми приоритетами отрасли должна стать диверсификация экспорта на юг и востоке, а также увеличение объемов инфраструктуры для газификации.