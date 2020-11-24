Путин заявил о стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

Посреднические усилия России и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. С таким заявлением на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств выступил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Москва предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые столкновения, которые привели к гибели тысяч граждан Армении и Азербайджана.

«Главное, чего удалось добиться, — это остановить кровопролитие. Зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении договоренности об установлении перемирия», — привел слова Путина «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что в регионе сейчас находятся миротворцы. Они следят за соблюдением режима прекращения огня, охраняют мирных жителей, помогают беженцам вернуться в свои дома и сопровождают гуманитарные грузы.

«Обстановка в целом стабилизировалась», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России рассказал, что помощью жителям пострадавших районов и восстановлением инфраструктуры займется центр гуманитарного реагирования. Российский лидер рассчитывает на то, что к этой работе присоединятся международные организации.

«Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов», — подытожил он.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился спустя почти два месяца после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о разрешении ситуации в регионе.

Документ предусматривал прекращение боевых действий. Участники конфликта остались на своих позициях, а Россия ввела миротворцев, которые встали на линии разграничения. Кроме того, они взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению.

Прибывшие в регион российские военные инженеры приступили к разминированию территорий около населенных пунктов и на позициях, где появятся посты миротворцев. Найденные боеприпасы вывозят для подрыва на специальный полигон. Если взрывчатку невозможно перевезти без детонации, то ее уничтожают на месте.