Власть 24 июля 2023, 00:52 Путин заявил о способности России заместить украинское зерно на рынке Путин: Россия сможет заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе РИА «Новости»

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Россия в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе. На это повлияет ожидаемый в стране рекордный урожай, написал президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

По словам главы государства, зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, а с учетом всех факторов в современных реалиях в ней вообще нет смысла.

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«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — отметил Путин.

Россия окончательно вышла из зерновой сделки 18 июля. Позже Путин не исключил возможность возвращения к соглашению, но остальные его участники должны будут выполнить все ранее озвученные требования.