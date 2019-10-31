Путин заявил о сокращении количества абортов

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года на 100 тысяч примерно», — ответил российский лидер на вопрос руководителя кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой.

Она, в свою очередь, пояснила, что в прошлом году женщины сделали по собственному желанию 295 тысяч абортов, а по экспертным оценкам — порядка миллиона. При этом в женских консультациях очень не хватает психологов от некоммерческих организаций, которые могли бы оказать помощь и, возможно, отговорить женщину от такого шага.

«Моя программа спасла 11 132 детские жизни. Ключевым вопросом остается допуск профильных НКО в учреждения. Врачи не хотят сотрудничать с нами», — пожаловалась она.

Сначала Колесниковой ответила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, которая напомнила о существовании врачебной тайны. Российский лидер с ней согласился.

«Эта сфера очень тонкая, и не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, что она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно делать на основе добровольности. Когда врач женщине предлагает побеседовать с психологом. Заставлять никто не должен. Но и не пускать тоже неправильно», — пояснил Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что со следующего года в кризисные центры при женских консультациях дополнительно направят деньги, которые пойдут на увеличение суммы родового сертификата, а также на правовые и психологические услуги для женщины, которая приходит прервать беременность. Но Владимир Путин отметил, что этого недостаточно. Он пояснил, что можно привлекать НКО для оказания помощи, но только на условиях, что женщина примет эту помощь добровольно. А также он особо попросил, чтобы проследили, куда пойдут выделенные средства.