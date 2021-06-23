Путин заявил о росте турбулентности в геополитике

Российский президент Владимир Путин заявил, что турбулентность геополитических процессов возрастает, несмотря на отдельные позитивные сигналы. Он отметил, что эрозия международного права продолжается.

«К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», — сказал Путин во время приветствия участников Девятой Московской конференции по международной безопасности. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, конференция посвящена наиболее важным вопросам современной военно-политической повестки. От их решения зависит устойчивое развитие цивилизации, безопасность на планете. Важно найти эффективные совместные решения на общие вызовы.

Путин подчеркнул, что Россия не забывает об ответственности, которую несет за безопасность, а также процветание соседних стран. Глава государства назвал вклад РФ в разрешение конфликта в Нагорном Карабахе решающим.