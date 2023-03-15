15 марта 2023, 17:22
Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сирией в 2022 году
Президент Путин заявил о росте на 7% товарооборота между Россией и Сирией в 2022 году
Отношения России и Сирии продолжают развиваться, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой арабской республики Башаром Асадом.
Российский лидер отметил, что по итогам 2022 года взаимный товарооборот между двумя странами вырос на 7%.
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«Несмотря ни на что, наши отношения развиваются. В экономической сфере в прошлом году зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», — привел пример Путин.
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Он добавил, что Россия и Сирия совместно также достигли существенных результатов в борьбе с международным терроризмом, что еще больше стабилизирует социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в арабской республике.
Асад в свою очередь поблагодарил Путина за гуманитарную помощь, предоставленную САР после произошедших в стране разрушительных землетрясений.
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