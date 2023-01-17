Важное 17 января 2023, 14:34 Путин заявил о росте оборота предприятий ОПК Президент России Путин заявил о растущих мощностях предприятий российского ОПК РИА «Новости»

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России внесли существенный вклад в динамику обрабатывающих секторов производства. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что за последний год оборонный сектор набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности производства.

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«Предприятия работают в несколько смен. Некоторые практически круглосуточно», — подчеркнул Путин.

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Президент заявил, что благодарит всех специалистов, занятых в оборонной сфере, за напряженный и ответственный труд, чья значимость сегодня особенно высока.

В конце декабря 2022 года Путин на заседании по обеспечению потребностей участников специальной военной операции назвал ключевой задачей ОПК передачу боевым частям и подразделениями необходимой техники, боеприпасов и снаряжения. Глава государства подчеркнул, что все отгрузки должны проходить в требуемом объеме, нужного качества и в сжатые сроки.

Путин добавил, что предприятиям ОПК необходимо наладить обратную связь с военными, чтобы получать последние данные по тому, что необходимо произвести. Кроме того, боевой опыт участников специальной военной операции можно использовать для производства нового и совершенствования уже производимых видов вооружений.