Путин заявил о росте безопасности дорожного движения в России | 360°

Власть 16 октября 2022, 10:37 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о росте безопасности дорожного движения в России Президент РФ Путин отметил рост безопасности дорожного движения в России РИА Новости

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В России повышается безопасность дорожного движения, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил продолжение строительства и обновления федеральных и региональных дорог. Поздравительное обращение главы государства к работникам и ветеранам дорожного хозяйства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вопросам совершенствования дорожной инфраструктуры уделяется приоритетное внимание государства», — отметил глава государства.

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Он отметил, что дорожное хозяйство — это важная составляющая транспортной системы. От ее эффективной работы зависят контакты между регионами. Путин обратил внимание на укрепление опорной сети автомагистралей и внедрение передовых логистических технологий.

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«Впереди у вас реализация масштабного плана дорожного строительства на 2023–2027 годы, решение амбициозных, востребованных задач по возведению и модернизации автомагистралей, мостов и транспортных развязок, обходов крупных городов и населенных пунктов», — заключил глава государства.

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