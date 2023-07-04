Власть 04 июля 2023, 12:06 Путин заявил о росте авторитета ШОС в мире Президент Путин поздравил Иран с присоединением к ШОС РИА «Новости»

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Мировой авторитет и влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за последние годы значительно выросли. Все больше стран и международных структур выстраивают с организацией равноправный диалог. Одним из последних государств, которое стало полноправным участником ШОС, оказался Иран. Об этом во время заседания Совета глав государств — членов организации заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что новый участник ШОС менее чем за два года завершил все процедуры, чтобы стать полноправным членом.

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«В нашей организации теперь в полноправном формате участвует Исламская Республика Иран, и хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана господина Раиси», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент России призвал всех участников заседания помочь новому коллеге встроиться в многоплановую работу Шанхайской организации сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что все больше государств высказывают желание о дружбе и сотрудничестве с ШОС как организацией, которая привержена построению справедливого мирового порядка, где центральная роль отведена международному праву.