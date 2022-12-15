Важное 15 декабря 2022, 15:43 Путин заявил о рекордных показателях жилищного строительства в России Путин: показатели строительства жилья в РФ в 2022 году впечатляют

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Показатели жилищного строительства в России впечатляют. Ожидается, что год станет рекордным в этой сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин на днях доложил ему об этих показателях.

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«Они впечатляют, но посмотрим на окончательный результат», — подчеркнул Путин.

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Он напомнил, что в этом году получили поддержку механизмы льготной и семейной ипотеки, в рамках обеих программ жителям выдали кредиты на 1,7 триллиона рублей. Сотни тысяч семей смогли улучшить жилищные условия.

«А стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики: плюс 5,8% за 10 месяцев», — указал президент.

Уже в конце ноября Владимир Путин сообщал, что год может стать рекордным для отечественного жилищного строительства. На тот момент удалось ввести свыше 87 миллионов квадратных метров жилья, условия жизни улучшили три миллиона семей.