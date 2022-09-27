Путин заявил о рекордном урожае в России по ряду показателей | 360°

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27 сентября 2022, 13:51

Путин заявил о рекордном урожае в России по ряду показателей

Президент Путин: Россия гарантированно закроет свои потребности в сельхозпродукции

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Россия гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции и получит дополнительный ресурс для экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Он отметил, что в 2022 году урожай в стране станет рекордным по ряду показателей.

«В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», — отметил глава государства.

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По словам Путина, в этом году урожай в России обещает быть достойным, а по нескольким позициям — рекордным.

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Отдельно президент обратил внимание на то, что санкции на экспорт российского зерна и удобрений могут привести к глобальному кризису. Вина за это будет лежать на коллективном Западе.

Владимир Путин

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