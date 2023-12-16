Власть 16 декабря 2023, 00:13 Путин заявил о развитии в России стратегических сил сдерживания Путин: Россия развивает стратегические силы сдерживания Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Глава государства отметил, что это масштабные проекты. Трансляцию опубликовали на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что несмотря на непростые условия, в стране продолжается развитие инфраструктуры. Он упомянул о новом мосте, который обеспечит дополнительный выход на север, к океану.

Реклама

«И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты», — отметил глава государства.

На встрече Путин назвал народ настоящим источником власти в России. Во вступительной речи президент поздравил собравшихся с Днем Конституции.