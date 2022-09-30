Путин заявил о развитии отношений с Абхазией на основе принципов союзничества | 360°

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Путин заявил о развитии отношений с Абхазией на основе принципов союзничества

Президент России Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией

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Президент России Владимир Путин поздравил Абхазию с Днем победы и Независимости. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба президента республики Абхазия.

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«Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — сказано в поздравлении Путина, которое он направил абхазскому коллеге Аслану Бжании и народу республики.

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Также президент России пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Абхазии — мира и благополучия.

В среду, 28 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом.  Он обсудил с Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.

После этого МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба ответил на это, что республику не волнует реакция Грузии на визит в страну белорусского лидера.

Абхазия

Владимир Путин

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