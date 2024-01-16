Власть 16 января 2024, 17:44 Путин заявил о разнице во взглядах бойцов СВО и оставшихся в тылу тусовщиков Путин заявил о разнице менталитета бойцов СВО и участников «голой вечеринки» РИА «Новости»

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Участники специальной военной операции, вернувшиеся с передовой, начинают следовать новым ценностям и приоритетам. В отличие от тех, кто остался в тылу и предался гедонизму. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с главами муниципалитетов субъектов страны.

Глава государства призвал участников встречи обращать внимание на ребят, вернувшихся из зоны СВО и привлекать их к работе. Он пояснил, что прошедшие настоящее горнило, вернувшись назад на многие вещи смотрят иначе и готовы защищать свои приоритеты и ценности.

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«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете?» — подчеркнул президент, косвенно намекая на скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.

Он добавил, что участники СВО по-другому смотрят на жизнь, соблюдая иные приоритеты и ценности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мероприятия, подобные «голой вечеринке» Ивлеевой, перечеркнули ценности российского общества. Спикер нижней палаты парламента призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на такие события, чтобы защитить страну.