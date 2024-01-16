16 января 2024, 17:44
Путин заявил о разнице во взглядах бойцов СВО и оставшихся в тылу тусовщиков
Путин заявил о разнице менталитета бойцов СВО и участников «голой вечеринки»
Участники специальной военной операции, вернувшиеся с передовой, начинают следовать новым ценностям и приоритетам. В отличие от тех, кто остался в тылу и предался гедонизму. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с главами муниципалитетов субъектов страны.
Глава государства призвал участников встречи обращать внимание на ребят, вернувшихся из зоны СВО и привлекать их к работе. Он пояснил, что прошедшие настоящее горнило, вернувшись назад на многие вещи смотрят иначе и готовы защищать свои приоритеты и ценности.
Реклама
«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете?» — подчеркнул президент, косвенно намекая на скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.
Он добавил, что участники СВО по-другому смотрят на жизнь, соблюдая иные приоритеты и ценности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мероприятия, подобные «голой вечеринке» Ивлеевой, перечеркнули ценности российского общества. Спикер нижней палаты парламента призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на такие события, чтобы защитить страну.
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама