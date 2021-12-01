Путин заявил о распространении «вакцинного национализма» в мире

Термин «вакцинный национализм» уже стал в ходу в мировой практике. Он отражает реальное положение дел — как на коммерческом рынке вакцин, так и в отношении помощи нуждающимся странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

«Уже в ходу термин „вакцинный национализм“, который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам», — сказал президент, его процитировало РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что глобальные проблемы не получится решить, если не сложить усилия всех государств и не наладить между ними взаимовыгодное равноправное сотрудничество. Без этого не удастся добиться успехов не только в борьбе с ковидом, но и в противодействии терроризму и преступности, обеспечении устойчивого развития или решении проблем изменения климата.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова купировать угрозу «омикрона». Все нужные службы примут необходимые для этого меры. При этом не стоит даже думать о том, придет ли новый штамм в Россию — правильно задумываться, когда именно он появится в стране. Песков подчеркнул, что Россия находится в равных условиях пандемии, потому никак не сможет ограничить себя от распространения «омикрона».