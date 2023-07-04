Важное 04 июля 2023, 11:51 Путин заявил о противостоянии России внешнему давлению Президент Путин: Россия продолжает противостоять внешнему давлению РИА «Новости»

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Российская Федерация противостояла и продолжает противостоять санкциями и другому внешнему давлению. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления на заседании ШОС, написал ТАСС.

Он напомнил, что долгое время внешние силы у российских границ реализовывали проект по созданию фактически враждебного государства из Украине. Ее восемь лет накачивали оружием.

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По его словам, все это делалось, для того чтобы поставить безопасность России под удар и сдержать ее развитие.

«Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», — сказал он.

Также глава государства заявил о сплочении россиян. Особенно это стало видно после попытки мятежа в стране.