Власть 25 ноября 2022, 19:02 Путин заявил о противниках России в информационном пространстве Президент Путин назвал целью противников России обесценивание действий российских военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Противники России заняли информационное пространство, чтобы обесценить действия российских военнослужащих, выступающих в защиту республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что сейчас военные и добровольцы напрямую вступили в противостояние с противником. Но враги также проникли в информационную сферу.

Реклама

«Когда вы говорите, что пытались кого-то убедить в чем-то, побудить к каким-то действиям, они обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын», — заявил Путин.

Реклама

Президент пояснил, что противники пытаются обесценить действия российских военных, участвующих в СВО, принизить их благородный порыв встать на защиту мирных жителей в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Путин отметил, что сегодня в интернете много фейков и ложной информации, которые в современном мире стали использовать в качестве оружия. Он добавил, что это стало очень эффективным способом вести борьбу.